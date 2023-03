Jisoo từng bị YG đối xử bất công nhưng giờ lại hóa 'con cưng'?

Jisoo đang là thành viên BLACKPINK được quan tâm nhất hiện nay khi chỉ còn khoảng 1 tuần nữa, màn debut solo của cô sẽ được chính thức lên sóng.

Trong suốt nhiều ngày qua, YG liên tục tung ra những hình ảnh hé lộ cho màn debut của Jisoo và khiến cộng đồng fan quốc tế hết lần này đến lần khác phải sửng sốt vì nhan sắc tựa mỹ nhân.

Tuy nhiên trước đó, YG cũng từng hứng chịu không ít chỉ trích khi nhiều lần “ngó lơ" và đối xử bất công với Jisoo. Chính vì vậy màn “o bế” lần này của YG dành cho chị cả BLACKPINK cũng khiến một bộ phận fan cảm thấy “không quen".

Bị YG năm lần bảy lượt "bỏ quên", "có như không có" trong MV

Jisoo là người đảm nhận vị trí “visual” của BLACKPINK và cũng được xem là “biểu tượng nhan sắc của Kpop” thế nhưng việc xuất hiện của cô trong MV bị xem là chẳng khác nào “tàng hình".

Theo đó, chiếm đến 80% MV của BLACKPINK, thời lượng lên hình của Jisoo không xếp cuối thì cũng đứng thứ 2… từ dưới lên.

Thậm chí cho đến thời điểm hiện tại, chỉ có duy nhất MV Pink Venom là Jisoo được “đặc cách" có thời lượng lên hình nhiều nhất so với các chị em còn lại.



Thời lượng lên hình của các thành viên BLACKPINK trong các MV từ Boombayah tới DDU-DU DDU-DU



Trong MV Kill This Love, Jisoo đứng vị trí áp chót



MV How You Like That cũng xếp thứ hạng cuối cùng



Và chỉ có Pink Venom mới giúp Jisoo đứng đầu bảng xếp hạng về thời lượng lên hình của BLACKPINK

Gần như "đứng bét" về line hát trong BLACKPINK