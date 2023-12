Jisoo giành giải trình diễn vũ đạo xuất sắc dù từng bị chê 'nhảy như robot'

Lễ trao giải MAMA 2023 đã diễn ra 2 đêm vô cùng thành công tại Nhật Bản. Một trong những nghệ sĩ nhận được nhiều sự chú ý nhất dù không xuất hiện tại lễ trao giải phải kể đến Jisoo (BLACKPINK).

Với ca khúc debut solo Flower, Jisoo đã mang về cho mình 3 giải thưởng MAMA đầu tiên trong sự nghiệp bao gồm: Best Female Artist (Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất), Best Music Video (MV xuất sắc nhất) và Best Dance Performance Female Solo (Màn trình diễn vũ đạo của nữ nghệ sĩ solo xuất sắc nhất).