Jisoo BLACKPINK ra MV solo: Fan đặt mục tiêu 50 triệu view ngày đầu có khó?

MV FLOWER

Thông qua các nền tảng mạng xã hội, cộng đồng người hâm mộ quốc tế của Jisoo đã cùng đặt ra nhiều mục tiêu "cày view" như: Đem về 50 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu cho MV FLOWER, giúp ca khúc này vào Top 1 thịnh hành hơn 60 quốc gia trên YouTube.

Hiện tại, sau hơn 1 giờ phát hành, MV FLOWER đã đạt 7 triệu lượt xem trên YouTube. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, mục tiêu fan đặt ra về lượt view ngày đầu dường như không phải điều quá khó khăn.