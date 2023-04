Jisoo (BLACKPINK) nhận 4 sao của NME

NME (New Musical Express) là chuyên trang phê bình âm nhạc có tiếng của Anh. Rhian Daly là chủ nhân của bài đánh giá trên NME về album ME của Jisoo. Cô nhận định "sự xinh đẹp, quyền lực của Jisoo bung nở trong ME".

Nói về FLOWER, bài viết khẳng định Jisoo "không theo đuổi sự trả thù" sau cuộc tình tan vỡ mà "theo đuổi sự tái sinh". Lời bài hát được dùng nhiều hình ảnh ẩn dụ như "cánh bướm xanh" làm tăng chất thơ, nhưng vẫn đủ dễ hiểu.

Một mối tình qua đi, Jisoo đang nở hoa một lần nữa hay rũ bỏ cái kén cũ để hướng tới một cuộc sống mới và mặc cho người cũ chịu gánh nặng suy ngẫm về những gì đã qua.

All Eyes On Me lại cho thấy sự mạnh mẽ của Jisoo. Người viết cho rằng bản B-Side này thiếu đi "một tia sáng" để trở nên thu hút như FLOWER. All Eyes On Me dùng chất liệu Dance Pop cơ bản, nhịp EDM đẩy lên cao trào và một đoạn hook bắt tai.