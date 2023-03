Jin hội ngộ các thành viên BTS trong khi nhập ngũ

Trước khi lên đường nhập ngũ, J-Hope phát hành một đĩa đơn solo mang tên On The Street, như một "món quà" dành tặng người hâm mộ. Ca khúc đánh dấu sự trở lại của J-Hope kể từ album solo Jack In The Box ra mắt vào tháng 7/2022. Nam thần tượng kết hợp với rapper người Mỹ J. Cole cho đĩa đơn mới này.

Là một giai điệu lo-fi hip-hop dễ nghe, bài hát chứa đựng tấm lòng tha thiết muốn chia sẻ hy vọng và niềm vui của J-Hope thông qua âm nhạc. Ca khúc mang thông điệp về ước mơ trở thành nghệ sĩ và về con đường mà J-Hope sẽ tiếp tục bước đi cùng với người hâm mộ của mình.

Theo VOV