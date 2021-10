Jin (BTS) lần đầu có bản solo OST với bộ phim hội tụ siêu sao 'Jirisan': Netizen Hàn phấn khích mong đợi ra sao?

Jun Jihyun vào vai Seo Yi Kang - một kiểm lâm hàng đầu tại Công viên Quốc gia Núi Jiri, và Joo Ji Hoon trong vai đồng đội tân binh Kang Hyun Jo của cô - người đang che giấu một bí mật không thể nói ra. Cả hai sẽ cùng điều tra sự thật đằng sau một vụ tai nạn bí ẩn xảy ra trên núi.

Bộ phim có sự tham gia của biên kịch Kim Eun Hee của 'Kingdom' và đạo diễn Lee Eung Bok của 'Goblin'. Ngoài bản OST chủ đề do Jin thể hiện, các ca khúc khác trong phim cũng được thể hiện bởi những cái tên đình đám như Taeyeon (SNSD), Gaho và Kim Jong Hwan (Nell). Tuy nhiên vì sức ảnh hưởng lớn của BTS, Jin vẫn đang là cái tên được mong đợi nhất khi anh được giao trọng trách hát bản nhạc chính của phim.

Trước đây Jin đã từng tham gia hát OST cùng với thành viên V trong ca khúc 'Even If I Die, It's You'. Tuy nhiên đây sẽ là lần đầu tiên anh cả của BTS có dịp được hát solo cho một bản OST. So với các thành viên cùng nhóm, Jin không có quá nhiều cơ hội để tỏa sáng cá nhân, chính vì vậy rất nhiều người đã vui mừng khi nghe tin tức này và mong đợi vào giọng ca của chàng trai 'Worldwide Handsome' nhà BTS.

Trên diễn đàn mạng, netizen cũng chia sẻ lại những bản solo của Jin trước đây. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng Jin thậm chí cũng nên được tham gia diễn xuất, và nếu anh xuất hiện với vai cameo trong bộ phim thì sẽ là một điểm nhấn ấn tượng.