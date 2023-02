Jin (BTS) gặp chấn thương vai trong thời gian nhập ngũ?

Starnews Korea gần đây đã chia sẻ một đoạn video Jin tham dự lễ tốt nghiệp sau 5 tuần đào tạo quân sự cơ bản. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền sau khi ARMY (tên fandom của BTS) lo ngại rằng Jin có thể đã bị chấn thương vai.

Video của Starnews Korea đạt gần 1 triệu lượt xem