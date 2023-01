Jessica Jung đến concert BLACKPINK để chúc mừng sinh nhật Jennie

Your browser does not support the video tag.

Video của Jessica

Hồi tháng 5/2021, cư dân mạng từng rất ngạc nhiên khi phát hiện tình bạn giữa Jessica và Jennie. Truyền thông Hàn sau đó tiết lộ rằng hai người trở nên thân thiết sau khi dùng chung tiệm trang điểm, làm tóc, thậm chí còn học cùng một gia sư tiếng Pháp và giáo viên dạy pilates.



Jennie xuất hiện trong một vlog của Jessica