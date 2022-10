Jessi bị quản lý lừa đảo, phải lang thang khắp Paris tìm khách sạn

"Tôi phải tự đặt **** khách sạn, tự đặt tàu và tôi không phàn nàn gì hết. Bởi vì đến cuối cùng tôi vẫn được gặp các bạn. Không có thứ gì diễn ra như kế hoạch, hôm nay tôi đã định hủy buổi diễn vì hiện tại cơ thể tôi không tốt và giọng hát tôi không còn nữa...", Jessi nói.

Jessi nói về những rắc rối cô gặp trong chuyến lưu diễn châu Âu

Fan Jessi hiện đang tìm cách truy tìm tung tích của Tim Kim và bắt hắn trả lời về những rắc rối đã gây ra cho Jessi trong chuyến lưu diễn châu Âu.

Như Quỳnh

Theo VietNamNet