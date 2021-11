Jeon Somi chào bằng tiếng Việt khi giới thiệu album mới

Album XOXO có 8 ca khúc: XOXO (bài hát chủ đề), Dumb Dumb, Don't let me go, Anymore, Watermelon, Birthday, What you waiting for, Outta my head. Đội ngũ sáng tác và sản xuất gồm những tên tuổi đình đám như Pink $weats, Pacific, Teddy, R.Tee, 24. Somi cũng tham gia viết lời cho hầu hết các bài hát trong album lần này.

Ca khúc chủ đề XOXO sở hữu giai điệu pop dance bắt tai, xoay quanh lời tạm biệt gửi đến mối tình cũ không chung thủy. Lời bài hát gây chú ý khi sử dụng câu hát nổi tiếng của Jennie (BlackPink) trong bản hit solo Bichi naneun solo.