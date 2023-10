Jeon So Min xác nhận rời Running Man sau 6 năm gắn bó

Sau khi Kang Gary rời đi vào năm 2016, Jeon So Min và Yang Se Chan được bổ sung vào đội hình Running Man với mong muốn tạo ra một làn gió mới cho chương trình. Thế nhưng, cả hai vấp phải nhiều chỉ trích vì những phát ngôn vạ miệng trên show, nhiều người cho rằng So Min và Se Chan phải chịu cái bóng quá lớn của hai cựu thành viên trước đó.

Trải qua nhiều năm gắn bó, Kang Gary và Lee Kwang Soo phải nói lời tạm biệt với chương trình vì những lý do cá nhân. Đối mặt với việc thiếu vắng đi mảnh ghép vô cùng quan trọng, mang tính biểu tượng của Running Man, chương trình từng gặp phải rất nhiều khó khăn vì không tạo nên được những đột phá mới trong nội dung cũng như bầu không khí vui vẻ, thân thuộc trước đây.

So Min là thành viên nữ nhận phải phản ứng trái chiều nhiều nhất xuyên suốt chương trình, vì những trò đùa lố lăng hay một số câu nói không phù hợp trong thời gian đầu mới gia nhập Running Man. Đông đảo khán giả từng kêu gọi tẩy chay cô nàng và tuyên bố ngừng ủng hộ show vì nhà đài ưu ái thời gian lên hình cho Jeon So Min hơn hẳn so với với các thành viên còn lại.

Tuy vậy, sau nhiều năm lắng nghe những phê bình và không ngừng cải thiện, nữ diễn viên dần có được cái nhìn thiện cảm từ khán giả và được xem là một trong những "cây hài" quan trọng của show. Thông tin cô nàng phải tạm biệt Running Man sau hơn 6 năm gắn bó để lại không ít tiếc nuối cho người hâm mộ. Nhiều người gửi lời chúc tốt đẹp dưới bài đăng chính thức, hi vọng So Min sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường phát triển sự nghiệp của mình.