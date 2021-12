Jeon Ji Hyun đẹp xuất sắc, Song Hye Kyo đúng chuẩn tình đầu thời đóng vai phụ

Han Ji Min

Chỉ kém Song Hye Kyo đúng 1 tuổi nhưng Han Ji Min lại từng thể hiện vai Min Soo Yeon thời đi học - nhân vật khi trưởng thành do Song Hye Kyo đóng trong All In. Thời điểm này, khi đàn chị đã là ngôi sao đình đám thì Han Ji Min vẫn còn thử sức với những vai phụ ít đất diễn. Và All In thực sự giúp cô tỏa sáng nhờ vào ngoại hình quá xinh đẹp, mộc mạc đúng chuẩn tình đầu thuở trung học.