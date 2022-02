Jennifer Lopez mặc vest không nội y khoe đường cong ở tuổi 53

Dễ nhận thấy trong những bức hình gần đây Jennifer Lopez luôn ngập tràn hạnh phúc trong ánh mắt và nụ cười bởi cô đang đắm chìm trong hạnh phúc khi quay lại với tình cũ. 'Tôi đang cố để không nói quá nhiều nhưng tôi thực sự hạnh phúc', Jennifer Lopez chia sẻ trên RollingStone.

Thời gian này Jennifer Lopez cũng đang bận rộn quảng bá cho bộ phim ngôn tình Marry Me (Cưới em đi) cô đóng chính với Owen Wilson sẽ ra mắt dịp Valentine này.

An Na