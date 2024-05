Jennifer Lopez cầu cứu Taylor Swift

Theo Daily Mail, sau khi đổi tên tour diễn toàn nước Mỹ từ This is me... Now sang This is me... Live The Greatest Hits để đổi vận, tình hình bán vé của Jennifer Lopez cho chuyến lưu diễn sắp tới vẫn không khả quan.

Chỉ còn vài tuần đến ngày biểu diễn quảng bá cho album phòng thu thứ 9, Jennifer Lopez đối mặt tình trạng ế vé nặng. Bản đồ chỗ ngồi chính thức trên Ticketmaster cho thấy còn nhiều ghế trống, có nơi hơn 50%.

Tình trạng bán vé ở các điểm diễn Denver, Colorado và Tulsa, Oklahoma bị cho là "đặc biệt tệ" vì còn quá nhiều hàng ghế trống. Daily Mail cho rằng Jennifer Lopez nhiều khả năng thua lỗ.