Jennifer Lopez cảnh cáo các cô gái muốn tán tỉnh Ben Affleck

Jennifer Lopez đã chia sẻ điều này khi xuất hiện trong chương trình Today With Hoda & Jenna phát sóng ngày 15/2. Nữ diễn viên Marry Me đã tham gia một trò chơi lấy cảm hứng từ album mới của mình có tên This Is Me… Now.

Khi MC hỏi nữ ca sĩ có ghen không khi ai đó tấn công người mình yêu, Jennifer Lopez nói cô rất nghiêm túc trong việc bảo vệ Ben Affleck và nói "Đừng có đùa với tôi". "Vậy cô sẽ làm gì nếu ai đó thả thính Ben?", trước câu hỏi này của người dẫn chương trình, nữ diễn viên đáp chắc chắn cô sẽ cho người đó biết chỉ còn cách từ bỏ.