Jennie vừa lên chức CEO lập ngay kỷ lục: Nữ idol Kpop đầu tiên có MV solo đạt 1 tỷ view

Ngược lại, phía YG lại đang khá im ắng trước thành tích kỷ lục của Jennie. Ở những cột mốc trước, YG luôn nhanh chóng cập nhật thành tích và poster cho MV SOLO. Việc yên lặng hiện tại được nhiều fan đồn đoán là do Jennie đã cắt hợp đồng cá nhân với công ty. Tuy nhiên, SOLO vẫn là sản phẩm YG sản xuất, dân tình cực "hóng" động thái của ông lớn giải trí với thành tích Jennie đạt được ngay sau khi hết hợp đồng.



Jennie tạo nên nhiểu kỷ lục với SOLO

Chỉ với 3 ca khúc cá nhân, Jennie hiện đang là nghệ sĩ nữ nắm giữ nhiều "cái đầu tiên" nhất. Vừa qua, cô nàng còn đạt peak mới trên BXH Billboard Hot 100, là nghệ sĩ Kpop có lượng người nghe hàng tháng cao nhất Spotify nhờ sự lan toả của One of the Girls.