Jennie trong clip hậu trường thu âm cùng Zico: Khoe vocal, tích cực chỉnh sửa phần hát của mình

Hậu trường buổi thu âm của Zico và Jennie.



Jennie vô cùng kỹ tính khi tích cực chỉnh sửa phần hát của mình.

Trong 1 buổi live của Zico, nam rapper cũng dành nhiều lời khen cho Jennie. Anh khen cô rất giỏi và chuyên nghiệp khi thu âm nên nữ idol đã giúp anh rất nhiều trong việc khiến bài hát trở nên hoàn hảo như hiện tại. Còn Jennie thì hài hước bảo đàn anh không được spoil bài hát quá 1 giây.