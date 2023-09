Jennie rời BlackPink, khán giả sốc nhất

Trong mắt người hâm mộ, từ cả trước khi xuất hiện trong hàng ngũ BlackPink, Jennie đã cho thấy là "con cưng" của công ty giải trí hàng đầu xứ củ sâm.

Nhóm nhạc chính thức ra mắt vào năm 2016 nhưng nữ idol sinh năm 1996 được YG giới thiệu với khán giả từ 3 năm trước đó, trong video ca nhạc That XX của G-Dragon vào năm 2013. Không chỉ vậy, Jennie còn được góp giọng trong các ca khúc của tiền bối cùng nhà như Special (Lee Hi), GG BE (Seungri) và Black (G-Dragon). Cô thậm chí được lên sân khấu hát chung 3 lần với cựu thủ lĩnh Big Bang.

Jennie cũng là thành viên đầu tiên của BlackPink ra mắt sản phẩm solo trong khi đảm nhận vai trò rapper, dù hát chính là Rosé. Công ty còn đầu tư nhiều tiền để quay MV tại nước ngoài, chuẩn bị loạt thiết kế đắt đỏ để Jennie mặc.

Blink không ít lần nổi giận vì cho rằng Jennie luôn được cho mặc trang phục nổi bật nhất, đẹp nhất nhóm trong các sản phẩm âm nhạc chung.

Do đó, người hâm mộ bị chấn động trước thông tin cho rằng Jennie sẽ không gia hạn hợp đồng với YG Entertainment: "Tôi không nghĩ Jennie sẽ rời đi", "Ồ, đến Jennie cũng muốn rời đi à?", "Việc Jennie không còn thuộc YG thực sự là cú sốc lớn nhất", "Tôi tò mò không biết Jennie sẽ đi đâu"...



Tin đồn Lisa rời YG không gây nhiều bất ngờ cho cư dân mạng Hàn Quốc.