Jennie lưu luyến fan Việt, biểu cảm lúc rời sân khấu 'gây bão'

Jennie và BLACKPINK lưu luyến chào fan trên sân khấu "Born Pink" Hà Nội.

Trên MXH hiện đang lan truyền chóng mặt hình ảnh Jennie lúc kết show Born Pink Hà Nội. Biểu cảm đầy tiếc nuối, luyến tiếc fan Việt của Jennie gây sốt. Với chiều cao 1m6, Jennie là thành viên thấp nhất nhóm còn thường được fan đùa là “đại ca", nhưng vì lưu luyến khán giả, cô nàng nhảy lên để dõi theo khán đài ngập trong ánh sáng hồng của lightstick trước khi phải nói lời chia tay. Ánh đèn dần tối, sân khấu được hạ xuống nhưng Jennie lại sáng bừng, đáng yêu khiến fan ôm tim.



Biểu cảm đầy tiếc nuối, với lên nhìn fan Việt lần cuối của Jennie gây sốt.