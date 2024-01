Jennie giải thích lý do muốn trở thành bà chủ công ty giải trí

Jennie là thành viên đầu tiên của Blackpink thông báo về hoạt động cá nhân. Theo đó, ngôi sao thế hệ 9X tự thành lập công ty riêng, chủ động quản lý các hoạt động nghệ thuật cá nhân. Quyết định của cô nhận được sự ủng hộ và cả những lo lắng từ khán giả hâm mộ.

Mới đây, khi tham gia chương trình The Seasons - Lee Hyori's Red Carpet, Jennie đã chia sẻ về quyết định được xem là táo bạo của mình.

Cô nói: "Tôi vẫn tiếp tục hoạt động nhóm nhưng tôi cũng muốn được thực hiện những hoạt động cá nhân một cách tự do hơn, do đó tôi đã thành lập công ty riêng. Tôi có một đội ngũ những người đã ở bên cạnh tôi từ rất lâu ở công ty riêng. Tôi muốn tiếp tục tự do thực hiện các hoạt động và quảng bá".



Jennie tham gia chương trình "The Seasons - Lee Hyori's Red Carpet" (Ảnh: News).



Jennie hạnh phúc khi được gặp thần tượng của cô, nữ ca sĩ Lee Hyori (Ảnh: News).

Cũng trong chương trình, cô lý giải việc lựa chọn ODD ATELIER là tên công ty: "Nó bao hàm ý nghĩa rằng tôi sẽ làm tốt dù con đường của tôi xa lạ và khác biệt so với những người khác. Xin mọi người hãy ủng hộ tôi thật nhiều trong tương lai".