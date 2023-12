Jennie gia nhập 'câu lạc bộ' tỷ stream, tất cả nhờ nhạc phim của The Weeknd?

Loạt ca khúc đạt stream khủng của Jennie

Nhiều người cho rằng thành công của Jennie phần lớn đến từ ca khúc thị phi kết hợp với The Weeknd. Tuy nhiên, xét tổng thể thì One of the Girls chỉ là một phần trong tổng số. Bài hát đầu tay SOLO có hơn 563 triệu lượt stream. Single tặng fan You & Me mới ra mắt năm nay cũng lần lượt thu về lần lượt hơn 89 triệu stream (bản chính) và 37,6 triệu stream (phiên bản Coachella).

Chưa kể, Billboard đã chỉ ra One of the Girls liên tục thăng hạng trên các BXH phần lớn nhờ vào cộng đồng fan BLACKPINK cực đông đảo và phân đoạn viral của Jennie trên MXH.



Jennie sẽ còn bùng nổ hơn khi cho ra mắt album solo