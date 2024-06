Jennie đăng video đầu tiên lên TikTok: Khoe visual cực xinh trong chiếc áo của 1 CLB bóng đá

Sau 2 ngày lập kênh TikTok, mới đây, Jennie (BLACKPINK) chính thức tung ra clip đầu tiên trên nền tảng MXH cực hot này. Như vậy, sau Rosé và Lisa, Jennie là thành viên thứ 3 của BLACKPINK mở kênh cá nhân để tiếp cận người hâm mộ trên nền tảng TikTok.

Trước đó, chỉ sau khoảng 11 giờ 33 phút, Jennie đã cán mốc 1 triệu lượt follow (theo dõi). Tính đến thời điểm hiện tại, kênh TikTok của cô nàng đã chạm 2,1 triệu lượt theo dõi.