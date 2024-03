Jennie - Cú vấp ngã đầu tiên sau khi rời công ty cũ

Đến "You and me", dù đã biểu diễn trong tour vòng quanh thế giới suốt 1 năm trước khi phát hành chính thức trên các nền tảng số, ca khúc này vẫn có thành tích tốt ở Hàn và quốc tế.

"One of the girls" trụ rất lâu trên các bảng xếp hạng âm nhạc, là bài hát đầu tiên của một nghệ sĩ Kpop đạt 200 triệu lượt xem trên Spotify.