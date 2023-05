Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) nắm tay nhau dạo phố ở Pháp

Your browser does not support the video tag.

Clip Jennie và V nắm tay nhau dạo phố ở Pháp.

Cả hai cùng nắm tay vô cùng ngọt ngào đi dạo bên cạnh bờ sông như những cặp đôi bình thường. Được biết, cả hai đều đang có mặt tại Pháp theo lịch trình công việc. Tới đây, Jennie cũng sẽ có mặt tại Liên hoan phim Cannes 2023.