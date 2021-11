Jennie Blackpink tiết lộ câu 'thần chú' làm đẹp

Cũng trong chương trình Get it Beauty , Jennietiết lộ cô rửa mặt 2 lần vào buổi tối. Mẹo này thực sự khá hữu ích cho những cô gái trang điểm hàng ngày. Rửa mặt 2 lần trước khi đi ngủ còn đảm bảo da mặt bạn không có chất nhờn dư thừa.

Nữ ca sĩ sinh năm 1996khiến người hâm mộ phát cuồng bởi côkhông bao giờ ngạikhi thử nghiệm một màu tóc mới tươi trẻ hay mắt khói đậm. Nói cách khác, Jennie luôn là tâm điểm mỗi khithay đổi diện mạo của mình.

‘Mắt mây cầu vồng’ thương hiệu Jennie.

Khán giả vô cùng ấn tượng với kiểu trang điểm mắt ‘mây cầu vồng’ của Jennie trong video ca nhạc Ice cream của Blackpink. Chìa khóa để tạovẻ ngoài của cô là chuẩn bị cho đôi mắt bằng kem lót mí hoặc phấn mắt màu trắng (làm lớp nền) giúp màu sắc đôi mắt trở nên nổi bật.

