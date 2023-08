Jennie (BLACKPINK) sắp trở lại quảng bá solo sau 5 năm?

Mùa hè năm nay, Jennie “phá đảo" MXH khi góp giọng trong ca khúc One Of The Girls - nhạc phim The Idol cùng The Weeknd và Lily Rose-Depp. Loạt “hint" càng khiến fan kì vọng vào sản phẩm solo sắp tới của Jennie, rất có thể là một album hoàn chỉnh sau khi BLACKPINK hoàn thành World Tour Born Pink.

