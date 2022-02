Jennie (BLACKPINK) khiến fan phấn khích khi nhảy cover hit Red Velvet

Đáng chú ý, trong chương trình lần này có sự xuất hiện của Jennie (BLACKPINK) và cô nàng cũng là nữ idol duy nhất góp mặt tại show, bên cạnh những cái tên như Eun Jiwon (Sechskies), Song Minho & Kim Jinwoo (WINNER), Song Yunhyeong & Kim Jinhwan (iKON), Jihoon & Hyunsuk (TREASURE), Lee Chanhyuk (AKMU).

Trong đoạn clip được hé lộ, Jennie đã khiến nhiều người phải phấn khích khi nhảy cover bản hit Red Flavor của Red Velvet.