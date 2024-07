Jennie (BlackPink) hút thuốc

Tối 8/7, Koreaboo đưa tin Jennie bị phát hiện hút thuốc lá điện tử trong vlog được quay trong chuyến công tác tới đảo Capri, Italy.

Trong video, nữ rapper BlackPink đang được các nhân viên trang điểm và làm tóc. Ban đầu, cô giữ một vật màu đen trong tay, dường như là thuốc lá điện tử. Sau đó, cô đưa vật đó lên miệng hút rồi một làn khói trắng bay ra.