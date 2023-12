Jennie (BlackPink) gây bão mạng

Ngày 11/12, Daniel Caesar dừng chân tại Seoul trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Superpowers World Tour 2023. Đây là chuyến thăm Hàn Quốc lần thứ hai của nam nghệ sĩ gốc Canada trong năm nay sau màn trình diễn tại Lễ hội Have a Nice Trip 2023 vào tháng 7.

Concert gây xôn xao dư luận khi Jennie bất ngờ xuất hiện ở hậu trường. Đoạn video về rapper BlackPink tạo ra làn sóng phấn khích trong đám đông xem show. Người hâm mộ không ngừng reo hò, cổ vũ cho nữ thần tượng.