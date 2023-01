Jennie BLACKPINK: Đổi đồ không ngại hở bạo, vũ đạo quyến rũ tranh cãi

Trở lại bùng nổ cùng album và World Tour Born Pink, BLACKPINK đang khẳng định vị thế nhóm nhạc nữ số 1 vững chắc. Born Pink bội thu với hàng chục đêm concert diễn ra từ Á đến Âu và sẽ kết thúc vào tháng 6/2023, BLACKPINK đã đi được ⅔ chặng đường.

Sau mỗi đêm diễn, nhóm để lại vô số khoảnh khắc gây sốt MXH. Trong đó, điểm nhấn nổi bật nhất từ show đầu tiên đến hiện tại chính là sân khấu solo của Jennie.

Jennie dành riêng ca khúc mới cho concert, tạo xu hướng với phong cách biểu diễn

Mang đến world tour ca khúc mới toanh, dành riêng cho concert Born Pink You&Me, mỗi một sân khấu của Jennie đều gây sốt theo một cách rất riêng. Kết hợp nhiều kỹ năng trong một phần trình diễn, Jennie không chỉ rap, hát, thực hiện vũ đạo mà cô nàng còn tập múa đương đại.

You&Me của main rapper BLACKPINK mãn nhãn về phần nhìn khi được đầu tư xây dựng sân khấu hài hoà từ ánh sáng cho tới âm nhạc, tạo nên khung hình vô cùng nghệ thuật.

Your browser does not support the video tag.

Sân khấu You&Me tại concert Born Pink Seoul ngày 1

Dù bài hát đã được diễn đi diễn lại nhiều lần, hình ảnh ngập tràn MXH thế nhưng sân khấu solo của Jennie vẫn cực kỳ khiến khán giả trông đợi bởi 1 yếu tố đặc biệt - đó là trang phục.