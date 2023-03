Jennie (BLACKPINK) bị đe dọa ở đêm nhạc tại Philippines

Một trong những nguyên nhân khiến cho một bộ phận anti fan tấn công Jennie được cho là do bài đăng so sánh bánh sinh nhật của Jennie và Lisa. Theo đó tài khoản này cho rằng bánh chúc mừng sinh nhật của Jennie tại concert Born Pink ở Hongkong to hơn bánh sinh nhật của Lisa.

Tuy nhiên hình ảnh chiếc bánh kem của Lisa trong bài đăng này thực chất là từ năm 2019. Chính vì vậy cộng đồng fan quốc tế không khỏi phẫn nộ vì những bài đăng sai sự thật khiến Jennie bị chịu ảnh hưởng tiêu cực. Hiện không chỉ Twitter mà tài khoản Instagram của Jennie cũng đang hứng nhiều bình luận công kích.



Bài đăng so sánh bánh kem sinh nhật của Lisa và Jennie - một trong những nguyên nhân khiến Jennie phải chịu công kích