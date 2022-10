JayKii lên tiếng về ồn ào 'xô xát' với với người bán hàng rong

Thế nhưng sự việc sau đó đã được chia sẻ lên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt, tuy nhiên nội dung lan truyền lại không đúng với thực tế khiến JayKii và vợ nhận phải những chỉ trích không hay.

"Mình khẳng định bản thân không sai trong việc đỗ xe, hành xử có chừng mực, không chủ động để xảy ra xô xát và mọi hành động đều vì sự an toàn của vợ con. May mắn là đến hiện tại cả nhà mình đều bình an. Hy vọng chia sẻ này của mình sẽ khép lại sự việc tại đây và cũng giúp mọi người thêm lưu ý khi vui chơi tại khu vực nóc hầm Thủ Thiêm để tránh xảy ra tình huống tương tự không mong muốn", JayKii cho biết thêm.

Về phía Trương Hoàng Mai Anh, cô gửi lời xin lỗi tới khán giả vì đã để sự việc không hay xảy ra. Cô cho biết vợ chồng cô đỗ xe ở khu vực có biển báo cho phép đỗ xe. Cạnh nơi đỗ xe của cô có bàn ghế của người chủ quán nước. Theo lời Mai Anh miêu tả, đây là lòng đường, không phải vỉa hè.

Ngoài ra, vợ JayKii cho biết hai bên có lời qua tiếng lại về việc Mai Anh đỗ xe vào khu vực để bàn ghế của người bán nước.