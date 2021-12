JayKii công bố giới tính con đầu lòng, không muốn vợ sinh lần 2?

Kể lại cảm xúc lúc được thông báo giới tính em bé, Mai Anh cho biết 2 tay cô run run, lo lắng đến mức phải có chồng kề cận để vỗ về.

Trong khi đó, JayKii thừa nhận anh đã phần nào đoán được vợ đang mang quý tử đầu lòng từ trước đó. Cả hai vợ chồng đã sắm sửa những vật dụng cần thiết cũng như học cách chăm con để sẵn sàng chào đón thành viên mới ra đời.