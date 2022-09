Jang Mi viết lại lời nhạc phim 'Bao Thanh Thiên', khai màn series âm nhạc kết hợp ẩm thực

Tập 1 mở đầu với Mộng Uyên Ương Hồ Điệp - bản nhạc phim lừng lẫy của Bao Thanh Thiên mà hàng triệu khán giả say mê.

Mộng Uyên Ương Hồ Điệp là một bản nhạc có phần ca từ ẩn chứa chút buồn man mác trong tình yêu. Bản thân Jang Mi tuy đang ở trong những ngày tháng hạnh phúc với vị ngọt tình cảm nhưng cô cũng đã đặt mình vào tâm trạng khắc khoải, trăn trở về tình yêu đôi lứa để có thể chấp bút viết lời mới cho nhạc khúc này.



Jang Mi lựa chọn bánh trung thu làm bằng rau câu kết hợp với trân châu ngọt ngào để kể câu chuyện của "Mộng Uyên Ương Hồ Điệp".