Jang Ki Yong 'cưỡng hôn' chị dâu hụt Song Hye Kyo

Nối tiếp tập 2, Now, We Are Breaking Up bắt đầu với cảnh Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong) tò mò hỏi về người anh trai đã qua đời của mình vào 10 năm trước - Yoon Soo Wan, có mối quan hệ gì với Ha Young Eun (Song Hye Kyo).

Tuy nhiên, Young Eun không đưa ra câu trả lời, thậm chí còn đối xử lạnh nhạt với anh. Sau đó, Young Eun cố gắng tạo khoảng cách với chàng trai này.

Sau khi có một buổi tiệc rượu, Jae Guk cùng Hwang Chi Sook và Seok Do Hoon đến nhà của Young Eun. Dường như trong mắt Jae Guk chỉ có mỗi Young Eun và anh đang tò mò về mối quan hệ trong quá khứ của cô.