Jang Dong Gun lần đầu xuất hiện sau 2 năm vướng scandal

Jang Dong Gun có sự thay đổi đáng kể về ngoại hình. Anh được nhận xét gầy hơn trước đây, và để tóc dài lãng tử. Nam diễn viên và Go So Young hòa hợp, vui vẻ sau khi trải qua quãng thời gian căng thẳng quan hệ.

Ngày 18/8, Insight đưa tin Jang Dong Gun và vợ là nữ diễn viên Go So Young dự sự kiện. Đây là lần đầu tiên tài tử Phẩm Chất Quý Ông xuất hiện công khai trong ngành giải trí kể từ khi vướng scandal lộ tin nhắn mua dâm vào năm 2020.

Tháng 1/2020, danh tiếng xây dựng gần 3 thập kỷ của Jang Dong Gun sụp đổ sau khi bị lộ tin nhắn tìm gái giải khuây, bình phẩm khiếm nhã về ngoại hình phụ nữ. Trước bê bối tình dục, anh được coi là người đàn ông mẫu mực bậc nhất showbiz Hàn với sự nghiệp thành công, đời tư trong sạch và cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Thời điểm đó, tài tử sinh năm 1972 không lên tiếng giải thích. Trong khi vợ anh là Go So Young khóa chế độ bình luận trên trang cá nhân. Một nguồn tin thân cận tiết lộ Go So Young thất vọng và lạnh nhạt với chồng vì scandal trên.