Jack nói trống không, hành động kém sang với Trường Giang

Tối 19/9, Running Man mùa 2 chính thức lên sóng. Ở tập đầu tiên, Jack chiếm trọn sự chú ý khi xuất hiện giữa tâm bão tẩy chay.

Bỏ qua ồn ào bên lề, Jack khá năng nổ khi nhập cuộc chơi. Tinh thần thi đấu đáng hoan nghênh nhưng giọng ca sinh năm 1997 vẫn không thể làm đẹp lòng dân mạng bởi một vài khoảnh khắc ứng xử "chưa đẹp".