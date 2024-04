Jack biểu diễn 'Thiên Lý Ơi' trong đám cưới Quang Hải

Thiên Lý Ơi là ca khúc giúp Jack đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Mới đây, ca sĩ sinh năm 1997 đã trình diễn bài hát này ở đám cưới của Quang Hải tại Hà Nội vào tối 6/4. Trên sân khấu lúc này còn có nhũng ngôi sao như Tiến Linh, Tuấn Anh, Văn Toàn hay Hồ Tấn Tài với vai trò phụ họa.

Your browser does not support the video tag.

Video: Đoạn clip Jack biểu diễn trong đám cưới của Quang Hải.