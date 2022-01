Jack bất ngờ tung demo bài mới, sắp comeback rồi chăng?

Trong khi người hâm mộ vẫn còn lâng lâng khi thấy Jack tái xuất thì nam ca sĩ lại tiếp tục mang đến một "món quà". Cụ thể Jack đã đăng tải một đoạn beat nhạc "chất chơi" trên story Facebook.

Your browser does not support the video tag.

Có thể thấy đoạn nhạc mang màu sắc điện tử hiện đại, phải chăng Jack sẽ lột xác mạnh mẽ, không còn chất nhạc âm hưởng miền Tây như mọi lần nữa?

Dù là nhạc gì các Đóm cũng đang rất mong chờ sự trở lại của Jack rồi đây.