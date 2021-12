J&T Express khép lại năm 2021 bằng chương trình Red Friday: “Hoàn tiền cuối năm, hàng trăm quà tặng”

Tham gia Red Tuesday, khách hàng có cơ hội nhận được iPhone 13 Pro max, Apple Watch, Macbook Pro,...

Khách hàng tham gia chuỗi Red Friday của J&T Express - chương trình khuyến mãi và tặng quà, hỗ trợ chi phí vận chuyển cho chủ cửa hàng và các đối tượng kinh doanh trực tuyến, may mắn trúng nhiều giải thưởng lớn và có giá trị trong This end of this year. Với những ưu đãi, chiết khấu đa dạng, giảm cước phí gửi hàng, hoàn tiền hay tặng quà, chương trình Red Friday của J&T Express luôn được chờ đợi, của cửa hàng chủ, người kinh doanh trực tuyến.