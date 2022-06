J-Hope (BTS) kết hợp cùng Jennie (BLACKPINK) trong album mới?

Theo thông tin đã xác nhận, album đầu tay của J-Hope sẽ được ra mắt vào giữa tháng 7, MV mở đường phát hành ngày 1/7. Mới đây, J-Hope đã đăng tải ảnh concept nhá hàng cho album Jack In The Box phát hành vào giữa tháng 7.

Tuy nhiên, nhiều fan chỉ ra dòng chữ BLACKPINK xuất hiện trong ảnh của J-Hope đăng tải thực ra là chỉ ban nhạc nam nổi tiếng nước Úc. Dù vậy, nhiều người vẫn đặt vấn đề liệu có liên kết nào giữa hai nhóm nhạc biểu tượng của Kpop gen 3 hiện nay.

Niềm tin về một màn kết hợp bất ngờ giữa BTS và BLACKPINK được củng cố hơn nhờ "chiến thần spoil" Jennie.

Trong story Instagram vừa đăng tải của cô nàng main rapper BLACKPINK có dòng chú thích “Cat in the box” trùng hợp với tên album Jack In The Box. Điều này đã làm fan dấy lên nghi vấn liệu có sự kết hợp nào giữa 2 idol hàng đầu.



Jennie được đánh giá có cá tính nghệ thuật hợp với j-hope



Dân tình đổ dồn sự chú ý vào sự trùng hợp trong mô tả của Jennie với tên album của j-hope

Gần đây lại liên tiếp nổ ra những tin đồn hẹn hò giữa các thành viên (Jennie - V, Rosé - j-hope) khiến fandom hai nhà phải tự thắc mắc lý do đằng sau.