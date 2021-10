IU lập thành tích All - Kill khủng với bản hit 'Strawberry Moon'

"Strawberry Moon" là bài hát thuộc thể loại pop-rock được viết và sáng tác bởi IU, cùng với nhà sản xuất Lee Jong Hoon. Ca khúc có sự kết hợp các yếu tố điện tử với nhịp điệu mới mẻ cùng giọng hát ngọt ngào của IU nhận được nhiều phản hồi tích cực. Không chỉ vậy, MV "Strawberry Moon" của nữ ca sĩ có sự tham gia của nam diễn viên tân binh Lee Jong Won, sao nam từng tham gia các bộ phim truyền hình "Hospital Playlist 2", "The Spies Who Loved Me"...