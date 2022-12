IU đau đầu khi các 'con cưng' tự đấu đá trên bảng xếp hạng

"Tôi... hơi thất vọng, nhưng Love Poem có vẻ là một bài hát hay... Tôi cũng thích nghe nó. Tôi không cảm thấy (bài hát) tuyệt vời (đến) như vậy nhưng tôi phải thừa nhận rằng đó là một bài hát hay. Có vẻ cô ca sĩ IU dạo này đang làm rất tốt... Tôi đoán mình sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn thôi".

Love Poem và Blueming cùng nằm trong mini-album Love Poem ra mắt năm 2019. Không chỉ trên BXH, hai bài hát cũng từng là đối thủ của nhau trên các chương trình âm nhạc.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên IU chịu thua...chính IU vì các bài hát của cô liên tục "đấu đá" lẫn nhau tại các lễ trao giải, chương trình âm nhạc,... trong quá khứ.



The Red Shoes (IU) đối đầu với Everybody has secrets (IU) và dành chiến thắng áp đảo