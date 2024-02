IU: Cô bé 'hạt tiêu' sở hữu thành tích hàng đầu làng giải trí Hàn

Ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên Hàn Quốc, Lee Ji-eun, nghệ danh là IU, đã trở thành một cái tên quen thuộc trong làng giải trí Hàn Quốc sau khi ra mắt vào năm 2008.

Từ việc thống trị ngành công nghiệp âm nhạc cho đến sở hữu nhiều giải thưởng danh giá nhờ khả năng diễn xuất đa dạng, IU đã tự khẳng định mình là một trong những ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên Hàn thành công nhất thời đại.

Chúng ta cùng chiêm ngưỡng cận cảnh về thần tượng K-pop IU và cuộc sống đầy sang trọng và hào quang của cô phía sau ống kính.

IU, người đã lọt vào danh sách Người nổi tiếng quyền lực 40 của Forbes Korea trong 5 năm liên tiếp, từ 2012 đến 2016, đang sở hữu một số bài hát K-pop nổi tiếng nhất trong những năm qua, một số bản hit như "Strawberry Moon", "Lilac", "Eight", "Celebrity", "Boo" và "Hey (Rock Ver.)"…

Ngoài ra, sự hợp tác của cô với thành viên BTS SUGA cho “People Pt.2”, đã giúp cô giành vị trí số 1 trên Billboard Digital Song Sales vào năm 2023. Trong khi đó, đĩa đơn năm 2024 “Love Wins All” của cô đã phá kỷ lục trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc khi ra mắt ở vị trí #1 trên Melon - thành tích này chỉ có BTS mới từng đạt được với ca khúc “Yet to Come”.

IU cũng được đánh giá cao và công nhận rộng rãi sau khi tham gia nhiều bộ phim và chương trình truyền hình ăn khách của Hàn Quốc. Có thể kể đến như Moon Lover: Scarlet Heart Ryeo (2016), My Mister (2018), Hotel Del Luna (2019), Shades of the Heart (2021) và Broker (2022).

Theo Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, bộ phim Dream phát hành vào tháng 4/2023 của cô đã trở thành bộ phim Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu phòng vé trong vòng 50 ngày kể từ ngày phát hành The Devil's Deal vào tháng 3/2023.

Và khán giả đang nóng lòng muốn biết thêm về dự án diễn xuất được chờ đợi nhất của cô là When Life Gives You Tangerines, đóng chung với nam diễn viên điển trai Park Bo-gum dự kiến sẽ phát hành trên Netflix vào năm 2024.

Những sự thật thú vị khác về IU