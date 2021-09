ITZY trở lại với full album đầu tay trong sự nghiệp: Bài hát chủ đề 'LOCO' vẫn khiến Knet phải lăn tăn dù đã đỡ 'thảm họa' hơn 'Mafia In The Morning'

Sau 5 tháng nghỉ ngơi kể từ khi mini album "GUESS WHO" và ca khúc chủ đề "Mafia In The Morning" được phát hành vào cuối tháng 4, nhóm nhạc nữ ITZYmới đây đã chính thức có lần trở lại thứ 2 trong năm 2021. Vào lúc 13 giờ chiều ngày 24 tháng 9 (theo giờ Hàn Quốc), girlgroup đến từ JYP Entertainment đã cho ra mắt album phòng thu "Crazy In Love", kèm theo đó là MV ca khúc chủ đề "LOCO".

Được sáng tác và viết lời bởi nhóm sản xuất GALACTIKA, "LOCO" của ITZYlà một bản nhạc Neo Fusion Groove, kết hợp với các yếu tố Fusion Groove, khiêu vũ Latin, Moombahton và âm thanh trap. Nội dung lời bài hát thể hiện những cảm xúc vui buồn lẫn lộn trong tình yêu.

Có thể nói màn comeback với "Crazy In Love" mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt với các thành viên cũng như người hâm mộ của ITZY. Sau hơn 2 năm debut, đây là lần đầu tiên nhóm nữ nhà JYP phát hành một album phòng thu. Ngoài ra, "Crazy In Love" còn đánh dấu lần trở lại đầu tiên của ITZY kể từ sau những ồn ào liên quan đến cáo buộc bạo lực học đường mà giọng ca chính Lia phải đối mặt cách đây không lâu.

Đối với khán giả yêu nhạc nói chung, lần trở lại này của ITZYcũng đáng mong chờ không kém khi nó đánh dấu sự tái hợp của girlgroup nhà JYP với nhóm sản xuất GALACTIKA. GALACTIKA chính là những người làm nên thành công cho "DALLA DALLA" và "WANNABE" - 2 bản hit nhận được phản hồi tích cực nhất từ công chúng trong suốt 2 năm hoạt động của ITZY. Trên thực tế, những ca khúc gần đây nhất của nhóm đều do Park Jin Young sản xuất, khiến "ông trùm" của JYP hứng chịu rất nhiều ý kiến chỉ trích từ cộng đồng mạng Hàn Quốc. Vì lý do này, những người yêu mến ITZY đều kỳ vọng với sự trở lại của GALACTIKA, "LOCO" sẽ là một bước tiến khởi sắc hơn cho nhóm.