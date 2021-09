ITZY bùng nổ visual trong MV comeback, nhạc 'đùng đoàng' cực bắt tai

Đúng 11 giờ trưa ngày 24/9 (giờ Việt Nam), ITZY đã chính thức tái xuất đường đua Kpop với MV ca khúc LOCO. Đây là màn comeback của ITZY sau gần 5 tháng kể từ Mafia In The Morning. Vẫn tiếp tục với màu sắc "high teen" đặc trưng, 5 cô gái ITZY đã mang đến một MV ca nhạc cực sôi động và cuốn hút.

MV LOCO - ITZY

Từ phần nghe đến phần nhìn trong MV LOCO đều được đầu tư ấn tượng. Ca khúc LOCO (có nghĩa là "điên" trong tiếng Latin) đã thể hiện tiếng nói trong tình yêu của thế hệ trẻ hiện tại: Có chút điên cuồng với những dòng cảm xúc như tàu lượn siêu tốc. Ca khúc được sản xuất bởi Galactika, "bảo chứng" thành công thông qua loạt hit Dalla Dalla, WANNABE trước đó của ITZY.

Giai điệu của ca khúc được nhiều người đánh giá là bắt tai ngay từ phần nghe đầu tiên, điểm nhấn đặc biệt nằm ở phần drop căng cực. Một điểm cộng lớn cho đội ngũ JYP lần này là khâu chuẩn bị trang phục lẫn hiệu ứng MV đều được đầu tư khá chỉn chu. ITZY khoe trọn visual ấn tượng của mình thông qua những bộ outfit độc lạ, không kém phần nổi bật.