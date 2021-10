Ít ai nhớ trước lùm xùm gần đây của aespa, SM Entertainment từng có những lần đạo nhái với lý lẽ 'cãi cùn' nghe vô lý không chịu được

... Và cũng từng muối mặt vì đạo nhạc

Là công ty giải trí lớn nhất xứ sở kim chi với kho nhạc đồ sộ, SM thừa sức để gà nhà comeback đều đặn mỗi năm và phát hành 1 tháng 1 ca khúc cho dự án "SM STATION". Thế nhưng kho nhạc phong phú vẫn không "cứu" được các nghệ sĩ khỏi những nghi án đạo nhạc.

Cuối năm 2018, EXOđã phát hành album "Love Shot" và ca khúc chủ đề cùng tên. Người hâm mộ nhanh chóng phát cuồng vì giai điệu gây nghiện của bài hát. Song, không ít fan KPOP phát hiện line hát của thành viên D.O giống hệt một đoạn nhạc trong ca khúc "Back To You" của Louis Tomlinson (cựu thành viên One Direction) kết hợp cùng nữ ca sĩ Bebe Rexha.

Về tranh cãi này, SM không có bất kỳ phát ngôn chính thức nào. Thay vào đó, công ty đã bí mật thỏa thuận với chủ nhân ca khúc "Back To You" và thêm tên cựu thành viên One Direction vào danh sách những người sáng tác "Love Shot". Theo cái nhìn khách quan thì hành động này của SM đã gián tiếp thừa nhận ca khúc chủ đề của EXO thực sự có đạo nhái. Điều khác biệt nằm ở chỗ, vì SM là công ty lớn nên có cách giải quyết khéo léo hơn để đỡ "muối mặt" mà thôi.