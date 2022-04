Ít ai biết Lưu Diệc Phi từng đi hát, nhan sắc khi ấy choáng ngợp

Biểu cảm cuốn hút của người đẹp khi trình diễn trên sân khấu

Lưu Diệc Phi phát hành đĩa đơn đầu tiên có tên Mayonaka No Doa tại thị trường Nhật Bản, sau đó cô cũng phát hành album tiếng Quan thoại cùng tên Lưu Diệc Phi và album tiếng Nhật All My Words.

Album đạt doanh số 600.000 bản tại Trung Quốc đại lục, cho thấy sức hút của Lưu Diệc Phi vào thời điểm đó.