Isuzu ra mắt xe mới cải tiến toàn diện chưa từng có

Ngày 23/7, Công ty TNHH ô Tô Isuzu Việt Nam (IVC) tổ chức sự kiện ra mắt và lái thử All New mu-X tiêu chuẩn khí thải Euro 5 tại TP.HCM. Dòng xe mới được cải tiến ngoại thất, nội thất, công nghệ cùng hàng loạt tính năng an toàn, vừa đa dụng và đáp ứng các tiêu chuẩn về khí thải Euro 5 thân thiện môi trường.

Sở hữu động cơ Diesel được cải tiến qua nhiều thế hệ, All New mu-X mang trong mình sức mạnh cùng độ bền bỉ vượt trội. Đặc biệt, với khối động cơ 1.9L – đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 giúp xe tiết kiệm nhiên liệu tối đa và thân thiện với môi trường.

All New mu-X đã được thay đổi toàn diện nhằm đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của Khách hàng. Được bổ sung phiên bản mới – dẫn động 4 bánh 4WD tiên tiến cho phép All New mu-X chinh phục mọi địa hình một cách dễ dàng.