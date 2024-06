Isuzu MU-X sắp có diện mạo mới, bổ sung biến thể RS

Thế hệ Isuzu All New mu-X 2022 tập trung cải tiến ngoại thất, nội thất, công nghệ cùng hàng loạt tính năng an toàn, vừa đa dụng và đáp ứng các tiêu chuẩn về khí thải Euro 5 thân thiện môi trường.